Ароматная домашняя выпечка — готовим самые вкусные сосиски в тесте

Сосиски в тесте — весьма простое и при этом очень вкусное блюдо, которое пользуется популярностью во всем мире. Как приготовить эту вкуснейшую выпечку дома?

Кулинарные произведения, которые состоят непосредственно из сосисок, покрытые слоеным или сдобным тестом, "изобрели" в Германии, где они получили название "сосиски в ночной рубашке". Позже рецепт добрался и до США под названием "поросята в одеяле", а сегодня его знают и любят практически во всех странах.

Сосиски в тесте могут стать отличной идеей завтрака, приятным перекусом на протяжении длинного рабочего дня или аппетитной закуской во время посиделок с друзьями. Как готовить это блюдо, чтобы оно получилось максимально вкусным?

Рецепт сосисок в тесте

Что понадобится для приготовления сосисок в тесте (рассчитано на 15 булочек):

250 мл воды или молока

8 грамм дрожжей

3 ч. л сахара

3 ч. л. муки

0,5 ч. л. соли

50 мл подсолнечного масла

400-500 грамм муки

15 сосисок

1 яйцо для смазывания

кунжут для украшения

Как приготовить сосиски в тесте:

К теплой воде добавляем дрожжи, сахар и муку. Все это размешиваем и оставляем на 15 минут.

Затем добавляем соль, растительное масло и постепенно вводим муку. Замешиваем тесто. При необходимости добавляем муку, чтобы оно не липло к рукам.

Берем большую посудину, смазываем ее маслом и отправляем туда "расти" тесто на 1,5 час. Когда тесто подойдет, делим его на 15 ровных частей, из которых делаем шарики.

Приступаем к раскатыванию теста в длинную полосочку. Это можно сделать с помощью качалки, а можно и руками. Полоской из теста обматываем сосиски и отправляем их на противень.

Булочки смазываем яйцом, чтобы они были румяными, и для красоты посыпаем кунжутом.

Выпекаем сосиски в тесте в духовке при температуре 180 градусов 30 минут.

Вуаля! У нас получились вкусные и хрустящие булочки. Обязательно попробуйте приготовить сосиски в тесте по этому рецепту.