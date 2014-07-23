8 самых простых кремов для тортов и других десертов.
✨1.Классический заварной крем
Состав продукта:
500мл. молока
200гр. сахара
1ч. ложка ванилина
50гр. муки
4 яичных желтка
Приготовление:
Яичные желтки мы растираем с сахаром, ванилином и мукой до однородной массы. Доводим наше молоко до кипения. Вливаем горячее молоко в яичную массу, перемешиваем.Полученную массу ставим на огонь и варим до загустения. Готово!
✨2.Крем масляный универсальный
Состав продукта:
Упаковка сливочного масла
4 куриных яйца
Песочный сахар 1 стакан
Пудра сахарная 100 грамм
Щепотка ванили, по желанию, можно без нее
Метод приготовления вкусного масляного крема:
Для начала возьмем кастрюлю с самым толстым дном. Она должна быть сухой. Разбиваем в нее четыре яичка. Перемешиваем их с сахаром. Включаем огонь и начинаем нагревать. Помешиваем постоянно, не отходим от плиты. Получится густая масса. Убираем с огня и ставим на стол. мешаем массу, ждем, когда остынет. Взбиваем масло сливочное в миске с пудрой. Добавляем яичную смесь к маслу. Чуть ванили для вкуса. Крем готов, храним в холодильнике, намазываем только на остывшие коржи.
✨3.Рецепт крема со сгущенкой и яйцами
Ингредиенты:
Масло сливочное размягченное 200 гр.
Молоко сгущенное 100 гр.
Яйца (желтки) 2 шт.
Ванилин либо ликер
Приготовление:
Размягченное сливочное масло взбить со сгущенным молоком.
Продолжая взбивать, постепенно добавить яичные желтки.
Для ароматизации добавить ванилин или другую пряность, либо 30-50 гр. ликера.
✨4. Крем из сгущенки и сливочного масла
Состав продукта:
1 банка сгущенного молока
1 пачка сливочного масла
Приготовление: взбиваем масло и молоко до однородной массы. Масло должно быть комнатной температуры. Охлаждаем крем.
✨5. Крем из манной каши
Ингредиенты - Крем из манной каши:
1/2 стакана молока
1 ст.л. манной крупы
1 ч.л. сахара
1/2 ч.л. сливочного масла
1 желток
1 ч.л. ванильного сахара
Приготовление:
Молоко вскипятить с ванильным сахаром. Смешать манную крупу с небольшим количеством воды, влить полученную смесь в горячее молоко и довести до кипения на слабом огне. Тщательно растереть яичный желток с сахаром и маслом до состояния пышной однородной массы. Добавить в нее манную кашу маленькими порциями, постоянно взбивая ее веничком, чтобы крем был пышным и легким.
✨6. Сыр-крем "Маскарпоне"
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Творог (в пачке 18%) — 200 г
Сливки ( 33%) — 200 мл
Творог протереть через сито (желательно дважды).
Влить холодные сливки.
Взбивать массу на малых оборотах до кремообразного состояния.
Сыр-крем "Маскарпоне" готов к использованию!
✨7. "Заварной крем"
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 ч.л. ванили
- 1,5 стакана молока
- 2 ч.л. растопленного сливочного масла
- 2 ч.л. муки
Приготовление:
1. Смешайте в кастрюле муку и яйца, так чтобы исчезли комочки.
2. В другой кастрюле вскипятите молоко и сахар, не забывайте их помешивать.
3. Влейте тонкой струйкой молоко с сахаром в мучную смесь, интенсивно размешивайте лопаткой.
4. Полученный крем поставьте на небольшой огонь, постоянно помешивая, доведите до запустения. Не доводите крем до кипения!!!
5. После этого снимите крем для эклеров с огня, добавив в него ванильный сахар и сливочное масло. Хорошо перемешайте, а затем быстро охладите, поставив в лед или холодную воду.
Заварной крем можно использовать для эклеров или других пирожных, тортов, куличей.
✨8. Сливочный крем "Пятиминутка"
Крем делается так просто и быстро, а получается такой вкусный!
Ингредиенты:
• Масло сливочное — 250 г (комнатной температуры)
• Сахарная пудра — 200 г
• Молоко — 100 мл (можно добавить 150 грамм, можно и 200, еще нежнее крем получается и менее жирный!)
• Ванилин — 1 пакет.
Приготовление:
Молоко вскипятить и остудить до комнатной температуры.
Все компоненты соединить.
Взбивать миксером до тех пор, пока масса не станет однородной, перламутрового цвета. Примерно 3-5 минут. (Иногда только после 5 минуты крем начинает взбиваться, поэтому взбивайте столько, пока не взобьется, и лучше на самой низкой скорости. Ни в комбайнах, ни блендером, как показал опыт, крем не взбивается, поэтому если нет миксера, то вбивайте в ручную венчиком или чем вам удобно)
Крем получается пышный, нежный, с лёгким ванильным ароматом.
Можно промазывать тортики и пироженки (рулеты).
Приятного аппетита!