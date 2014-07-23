8 самых простых кремов для тортов и других десертов.✨1.Классический заварной кремСостав продукта:500мл. молока200гр. сахара1ч. ложка ванилина50гр. муки4 яичных желткаПриготовление:Яичные желтки мы растираем с сахаром, ванилином и мукой до однородной массы. Доводим наше молоко до кипения. Вливаем горячее молоко в яичную массу, перемешиваем.Полученную массу ставим на огонь и варим до загустения. Готово!✨2.Крем масляный универсальныйСостав продукта:Упаковка сливочного масла4 куриных яйцаПесочный сахар 1 стаканПудра сахарная 100 граммЩепотка ванили, по желанию, можно без нееМетод приготовления вкусного масляного крема:Для начала возьмем кастрюлю с самым толстым дном. Она должна быть сухой. Разбиваем в нее четыре яичка. Перемешиваем их с сахаром. Включаем огонь и начинаем нагревать. Помешиваем постоянно, не отходим от плиты. Получится густая масса. Убираем с огня и ставим на стол. мешаем массу, ждем, когда остынет. Взбиваем масло сливочное в миске с пудрой. Добавляем яичную смесь к маслу. Чуть ванили для вкуса. Крем готов, храним в холодильнике, намазываем только на остывшие коржи.✨3.Рецепт крема со сгущенкой и яйцамиИнгредиенты:Масло сливочное размягченное 200 гр.Молоко сгущенное 100 гр.Яйца (желтки) 2 шт.Ванилин либо ликерПриготовление:Размягченное сливочное масло взбить со сгущенным молоком.Продолжая взбивать, постепенно добавить яичные желтки.Для ароматизации добавить ванилин или другую пряность, либо 30-50 гр. ликера.✨4. Крем из сгущенки и сливочного маслаСостав продукта:1 банка сгущенного молока1 пачка сливочного маслаПриготовление: взбиваем масло и молоко до однородной массы. Масло должно быть комнатной температуры. Охлаждаем крем.✨5. Крем из манной кашиИнгредиенты - Крем из манной каши:1/2 стакана молока1 ст.л. манной крупы1 ч.л. сахара1/2 ч.л. сливочного масла1 желток1 ч.л. ванильного сахараПриготовление:Молоко вскипятить с ванильным сахаром. Смешать манную крупу с небольшим количеством воды, влить полученную смесь в горячее молоко и довести до кипения на слабом огне. Тщательно растереть яичный желток с сахаром и маслом до состояния пышной однородной массы. Добавить в нее манную кашу маленькими порциями, постоянно взбивая ее веничком, чтобы крем был пышным и легким.✨6. Сыр-крем "Маскарпоне"Попробуйте! Готовить очень легко! Быстро, недорого, что немаловажно по нашим дням!Творог (в пачке 18%) — 200 гСливки ( 33%) — 200 млТворог протереть через сито (желательно дважды).Влить холодные сливки.Взбивать массу на малых оборотах до кремообразного состояния.Сыр-крем "Маскарпоне" готов к использованию!✨7. "Заварной крем"Ингредиенты:- 2 яйца- 1 стакан сахара- 1 ч.л. ванили- 1,5 стакана молока- 2 ч.л. растопленного сливочного масла- 2 ч.л. мукиПриготовление:1. Смешайте в кастрюле муку и яйца, так чтобы исчезли комочки.2. В другой кастрюле вскипятите молоко и сахар, не забывайте их помешивать.3. Влейте тонкой струйкой молоко с сахаром в мучную смесь, интенсивно размешивайте лопаткой.4. Полученный крем поставьте на небольшой огонь, постоянно помешивая, доведите до запустения. Не доводите крем до кипения!!!5. После этого снимите крем для эклеров с огня, добавив в него ванильный сахар и сливочное масло. Хорошо перемешайте, а затем быстро охладите, поставив в лед или холодную воду.Заварной крем можно использовать для эклеров или других пирожных, тортов, куличей.✨8. Сливочный крем "Пятиминутка"Крем делается так просто и быстро, а получается такой вкусный!Ингредиенты:• Масло сливочное — 250 г (комнатной температуры)• Сахарная пудра — 200 г• Молоко — 100 мл (можно добавить 150 грамм, можно и 200, еще нежнее крем получается и менее жирный!)• Ванилин — 1 пакет.Приготовление:Молоко вскипятить и остудить до комнатной температуры.Все компоненты соединить.Взбивать миксером до тех пор, пока масса не станет однородной, перламутрового цвета. Примерно 3-5 минут. (Иногда только после 5 минуты крем начинает взбиваться, поэтому взбивайте столько, пока не взобьется, и лучше на самой низкой скорости. Ни в комбайнах, ни блендером, как показал опыт, крем не взбивается, поэтому если нет миксера, то вбивайте в ручную венчиком или чем вам удобно)Крем получается пышный, нежный, с лёгким ванильным ароматом.Можно промазывать тортики и пироженки (рулеты).Приятного аппетита!